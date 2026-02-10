NRB Bearings consolidated net profit rises 34.18% in the December 2025 quarter

Sales rise 17.74% to Rs 327.92 croreNet profit of NRB Bearings rose 34.18% to Rs 28.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.74% to Rs 327.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 278.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales327.92278.52 18 OPM %18.4416.09 -PBDT62.4948.57 29 PBT48.0636.15 33 NP28.6221.33 34
