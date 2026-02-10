Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / NRB Bearings consolidated net profit rises 34.18% in the December 2025 quarter

NRB Bearings consolidated net profit rises 34.18% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 10 2026 | 9:12 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 17.74% to Rs 327.92 crore

Net profit of NRB Bearings rose 34.18% to Rs 28.62 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 21.33 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 17.74% to Rs 327.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 278.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales327.92278.52 18 OPM %18.4416.09 -PBDT62.4948.57 29 PBT48.0636.15 33 NP28.6221.33 34

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Privi Speciality Chemicals consolidated net profit rises 75.50% in the December 2025 quarter

Danube Industries standalone net profit rises 128.57% in the December 2025 quarter

Muthoot Microfin standalone net profit rises 1543.16% in the December 2025 quarter

Vardhman Concrete reports standalone net loss of Rs 0.03 crore in the December 2025 quarter

TGV Sraac standalone net profit rises 18.02% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 10 2026 | 9:12 AM IST

Explore News

Next Story