Danube Industries standalone net profit rises 128.57% in the December 2025 quarter

Sales decline 6.62% to Rs 32.60 croreNet profit of Danube Industries rose 128.57% to Rs 0.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 6.62% to Rs 32.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 34.91 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales32.6034.91 -7 OPM %4.632.06 -PBDT0.670.32 109 PBT0.640.30 113 NP0.480.21 129
