Hawa Engineers standalone net profit rises 283.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 21.00% to Rs 31.40 croreNet profit of Hawa Engineers rose 283.33% to Rs 0.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 21.00% to Rs 31.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.95 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales31.4025.95 21 OPM %8.896.13 -PBDT1.080.97 11 PBT0.850.74 15 NP0.690.18 283
