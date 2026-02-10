Associate Sponsors

HB Leasing & Finance Co reports standalone net loss of Rs 0.05 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 10 2026 | 5:52 PM IST
Sales decline 66.67% to Rs 0.04 crore

Net loss of HB Leasing & Finance Co reported to Rs 0.05 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 0.02 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 66.67% to Rs 0.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.040.12 -67 OPM %-125.0016.67 -PBDT-0.050.02 PL PBT-0.050.02 PL NP-0.050.02 PL

First Published: Feb 10 2026 | 5:52 PM IST

