HeidelbergCement India standalone net profit rises 200.58% in the December 2025 quarter

Sales rise 5.78% to Rs 574.17 croreNet profit of HeidelbergCement India rose 200.58% to Rs 15.60 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 5.19 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 5.78% to Rs 574.17 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 542.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales574.17542.82 6 OPM %9.226.13 -PBDT54.7235.49 54 PBT27.057.55 258 NP15.605.19 201
