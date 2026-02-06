Inspirisys Solutions standalone net profit rises 15.85% in the December 2025 quarter

Sales rise 64.89% to Rs 127.51 croreNet profit of Inspirisys Solutions rose 15.85% to Rs 16.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 64.89% to Rs 127.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 77.33 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales127.5177.33 65 OPM %6.175.19 -PBDT8.524.68 82 PBT7.113.78 88 NP16.3714.13 16
