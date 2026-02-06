Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Inspirisys Solutions standalone net profit rises 15.85% in the December 2025 quarter

Inspirisys Solutions standalone net profit rises 15.85% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 4:52 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 64.89% to Rs 127.51 crore

Net profit of Inspirisys Solutions rose 15.85% to Rs 16.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 14.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 64.89% to Rs 127.51 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 77.33 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales127.5177.33 65 OPM %6.175.19 -PBDT8.524.68 82 PBT7.113.78 88 NP16.3714.13 16

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

TPI India standalone net profit rises 200.00% in the December 2025 quarter

United Nilgiri Tea Estates Company standalone net profit rises 17.70% in the December 2025 quarter

Procter & Gamble Health standalone net profit declines 14.64% in the December 2025 quarter

Ethos consolidated net profit rises 3.19% in the December 2025 quarter

Star Cement consolidated net profit rises 726.93% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 4:52 PM IST

Explore News

Next Story