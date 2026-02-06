Associate Sponsors

GNA Axles consolidated net profit rises 25.99% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 4:53 PM IST
Sales rise 0.07% to Rs 375.33 crore

Net profit of GNA Axles rose 25.99% to Rs 31.95 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 0.07% to Rs 375.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 375.07 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales375.33375.07 0 OPM %18.5013.98 -PBDT66.3949.42 34 PBT47.3934.82 36 NP31.9525.36 26

