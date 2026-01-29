Associate Sponsors

Hemisphere Properties India reports standalone net loss of Rs 3.24 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 29 2026 | 9:07 AM IST
Sales rise 8.33% to Rs 0.26 crore

Net Loss of Hemisphere Properties India reported to Rs 3.24 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.33% to Rs 0.26 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.260.24 8 OPM %-907.69-962.50 -PBDT-3.20-2.30 -39 PBT-3.24-2.32 -40 NP-3.24-2.32 -40

