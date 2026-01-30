Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Hillridge Investments reports standalone net loss of Rs 0.29 crore in the December 2025 quarter

Hillridge Investments reports standalone net loss of Rs 0.29 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 12:17 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales reported at Rs 0.08 crore

Net Loss of Hillridge Investments reported to Rs 0.29 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 0.01 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales reported to Rs 0.08 crore in the quarter ended December 2025. There were no Sales reported during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.080 0 OPM %87.500 -PBDT0.07-0.01 LP PBT0.07-0.01 LP NP-0.29-0.01 -2800

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Genesis Deve. & Holdings standalone net profit declines 97.14% in the December 2025 quarter

JM Financial Services reports standalone net loss of Rs 0.89 crore in the December 2025 quarter

ITL Finlease And Securities reports standalone net loss of Rs 0.16 crore in the December 2025 quarter

Blue Star records over 39% YoY fall in Q3 PAT; order book stands at Rs 6,898.74 crore

Nippon Life gains as Q3 PAT jumps 37% YoY to Rs 404 crore

First Published: Jan 30 2026 | 12:17 PM IST

Explore News

Next Story