Hindustan Petroleum Corporation consolidated net profit rises 57.70% in the December 2025 quarter

Sales rise 4.13% to Rs 114623.45 croreNet profit of Hindustan Petroleum Corporation rose 57.70% to Rs 4011.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2543.65 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 4.13% to Rs 114623.45 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 110082.44 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales114623.45110082.44 4 OPM %6.104.99 -PBDT6991.175026.38 39 PBT5316.983508.66 52 NP4011.402543.65 58
