Shekhawati Industries reports standalone net loss of Rs 0.51 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 21 2026 | 6:32 PM IST
Sales decline 86.05% to Rs 2.13 crore

Net loss of Shekhawati Industries reported to Rs 0.51 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 1.51 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 86.05% to Rs 2.13 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 15.27 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.1315.27 -86 OPM %-9.398.84 -PBDT-0.191.73 PL PBT-0.511.51 PL NP-0.511.51 PL

First Published: Jan 21 2026 | 6:32 PM IST

