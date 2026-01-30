Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Housing & Urban Development Corporation consolidated net profit declines 3.00% in the December 2025 quarter

Housing & Urban Development Corporation consolidated net profit declines 3.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 9:06 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 24.31% to Rs 3431.20 crore

Net profit of Housing & Urban Development Corporation declined 3.00% to Rs 713.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 735.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.31% to Rs 3431.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2760.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3431.202760.23 24 OPM %90.6897.34 -PBDT791.49934.29 -15 PBT788.49931.66 -15 NP713.00735.03 -3

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Cupid consolidated net profit rises 196.30% in the December 2025 quarter

Venus Remedies consolidated net profit rises 30.51% in the December 2025 quarter

TRF consolidated net profit declines 49.07% in the December 2025 quarter

Carborundum Universal consolidated net profit rises 118.29% in the December 2025 quarter

Tara Chand Infralogistic Solutions standalone net profit declines 0.38% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 30 2026 | 9:06 AM IST

Explore News

Next Story