Housing & Urban Development Corporation consolidated net profit declines 3.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 24.31% to Rs 3431.20 croreNet profit of Housing & Urban Development Corporation declined 3.00% to Rs 713.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 735.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 24.31% to Rs 3431.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2760.23 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales3431.202760.23 24 OPM %90.6897.34 -PBDT791.49934.29 -15 PBT788.49931.66 -15 NP713.00735.03 -3
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content