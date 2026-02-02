Hyundai Motor India consolidated net profit rises 6.35% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.93% to Rs 17617.81 croreNet profit of Hyundai Motor India rose 6.35% to Rs 1234.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1160.73 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.93% to Rs 17617.81 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 16323.09 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales17617.8116323.09 8 OPM %11.4611.49 -PBDT2234.792090.10 7 PBT1666.031562.73 7 NP1234.401160.73 6
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content