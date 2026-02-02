Campus Activewear standalone net profit rises 37.03% in the December 2025 quarter

Sales rise 14.34% to Rs 588.61 croreNet profit of Campus Activewear rose 37.03% to Rs 63.68 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 46.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 14.34% to Rs 588.61 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 514.80 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales588.61514.80 14 OPM %18.7315.96 -PBDT108.4681.57 33 PBT86.0662.64 37 NP63.6846.47 37
