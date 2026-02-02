Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Indian Toners & Developers standalone net profit declines 0.62% in the December 2025 quarter

Indian Toners & Developers standalone net profit declines 0.62% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 02 2026 | 4:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 7.18% to Rs 42.11 crore

Net profit of Indian Toners & Developers declined 0.62% to Rs 6.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.18% to Rs 42.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 39.29 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales42.1139.29 7 OPM %20.6822.07 -PBDT10.189.93 3 PBT8.878.60 3 NP6.396.43 -1

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Campus Activewear standalone net profit rises 37.03% in the December 2025 quarter

Pioneer Agro Extracts reports standalone net loss of Rs 0.58 crore in the December 2025 quarter

Sensex settles 944 pts higher; Nifty ends above 25,050 mark; VIX slumps 8.14%

Axtel Industries Q3 PAT spurts 145% YoY to Rs 8 cr

Mahindra Lifespace gains after reporting turnaround Q3 numbers

First Published: Feb 02 2026 | 4:32 PM IST

Explore News

Next Story