Indian Toners & Developers standalone net profit declines 0.62% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.18% to Rs 42.11 croreNet profit of Indian Toners & Developers declined 0.62% to Rs 6.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 6.43 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.18% to Rs 42.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 39.29 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales42.1139.29 7 OPM %20.6822.07 -PBDT10.189.93 3 PBT8.878.60 3 NP6.396.43 -1
