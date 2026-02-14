Associate Sponsors

IFGL Refractories reports consolidated net loss of Rs 3.08 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 14 2026 | 5:20 PM IST
Sales rise 23.70% to Rs 468.64 crore

Net Loss of IFGL Refractories reported to Rs 3.08 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 2.18 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 23.70% to Rs 468.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 378.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales468.64378.84 24 OPM %4.924.40 -PBDT21.0716.04 31 PBT1.08-1.96 LP NP-3.08-2.18 -41

First Published: Feb 14 2026 | 5:19 PM IST

