Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / IRIS Regtech Solutions consolidated net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

IRIS Regtech Solutions consolidated net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 14 2026 | 5:19 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 8.41% to Rs 35.59 crore

Net profit of IRIS Regtech Solutions rose 50.00% to Rs 5.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.54 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.41% to Rs 35.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales35.5932.83 8 OPM %14.2515.84 -PBDT7.675.50 39 PBT7.134.98 43 NP5.313.54 50

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Ashnisha Industries consolidated net profit rises 500.00% in the December 2025 quarter

Bannari Amman Spinning Mills consolidated net profit rises 113.21% in the December 2025 quarter

Shradha AI Technologies consolidated net profit declines 54.21% in the December 2025 quarter

Vijay Solvex consolidated net profit declines 28.11% in the December 2025 quarter

NTC Industries consolidated net profit rises 63.25% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 14 2026 | 5:19 PM IST

Explore News

Next Story