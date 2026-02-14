IRIS Regtech Solutions consolidated net profit rises 50.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.41% to Rs 35.59 croreNet profit of IRIS Regtech Solutions rose 50.00% to Rs 5.31 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.54 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.41% to Rs 35.59 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 32.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales35.5932.83 8 OPM %14.2515.84 -PBDT7.675.50 39 PBT7.134.98 43 NP5.313.54 50
