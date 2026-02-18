Home / Markets / Capital Market News / IL & FS Energy Development Co. standalone net profit declines 35.01% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 18 2026 | 9:05 AM IST
Reported sales nil

Net profit of IL & FS Energy Development Co. declined 35.01% to Rs 36.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 56.15 crore during the previous quarter ended December 2024. There were no Sales reported in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales00.03 -100 OPM %0-8466.67 -PBDT36.6356.15 -35 PBT36.6256.15 -35 NP36.4956.15 -35

First Published: Feb 18 2026 | 9:05 AM IST

