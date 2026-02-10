Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / India Gelatine & Chemicals standalone net profit rises 99.44% in the December 2025 quarter

India Gelatine & Chemicals standalone net profit rises 99.44% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 10 2026 | 5:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 14.71% to Rs 44.83 crore

Net profit of India Gelatine & Chemicals rose 99.44% to Rs 7.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 14.71% to Rs 44.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 52.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales44.8352.56 -15 OPM %17.137.80 -PBDT9.615.66 70 PBT8.554.24 102 NP7.103.56 99

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Taparia Tools standalone net profit rises 23.08% in the December 2025 quarter

Shreyans Industries reports standalone net loss of Rs 2.55 crore in the December 2025 quarter

Jindal Hotels standalone net profit declines 72.92% in the December 2025 quarter

Bharat Gears reports standalone net profit of Rs 2.57 crore in the December 2025 quarter

Aye Finance IPO subscribed 16%

First Published: Feb 10 2026 | 5:51 PM IST

Explore News

Next Story