India Gelatine & Chemicals standalone net profit rises 99.44% in the December 2025 quarter

Sales decline 14.71% to Rs 44.83 croreNet profit of India Gelatine & Chemicals rose 99.44% to Rs 7.10 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.56 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 14.71% to Rs 44.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 52.56 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales44.8352.56 -15 OPM %17.137.80 -PBDT9.615.66 70 PBT8.554.24 102 NP7.103.56 99
