India Shelter Finance Corporation consolidated net profit rises 29.05% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 09 2026 | 4:02 PM IST
Sales rise 28.10% to Rs 389.74 crore

Net profit of India Shelter Finance Corporation rose 29.05% to Rs 124.07 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 96.14 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 28.10% to Rs 389.74 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 304.25 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales389.74304.25 28 OPM %71.0172.06 -PBDT163.25127.35 28 PBT159.95124.37 29 NP124.0796.14 29

First Published: Feb 09 2026 | 4:02 PM IST

