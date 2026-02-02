Associate Sponsors

Indiabulls reports consolidated net profit of Rs 79.37 crore in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 02 2026 | 6:17 PM IST
Sales decline 8.90% to Rs 96.96 crore

Net profit of Indiabulls reported to Rs 79.37 crore in the quarter ended December 2025 as against net loss of Rs 3.69 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.90% to Rs 96.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 106.43 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales96.96106.43 -9 OPM %-14.6822.84 -PBDT-18.6831.75 PL PBT-27.5622.21 PL NP79.37-3.69 LP

First Published: Feb 02 2026 | 6:17 PM IST

