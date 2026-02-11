Associate Sponsors

IOL Chemicals & Pharmaceuticals consolidated net profit rises 0.24% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 11 2026 | 6:36 PM IST
Sales rise 10.91% to Rs 580.39 crore

Net profit of IOL Chemicals & Pharmaceuticals rose 0.24% to Rs 20.58 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 20.53 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 10.91% to Rs 580.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 523.30 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales580.39523.30 11 OPM %9.878.96 -PBDT58.9446.48 27 PBT38.7627.80 39 NP20.5820.53 0

First Published: Feb 11 2026 | 6:36 PM IST

