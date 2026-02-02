Iris Clothings standalone net profit rises 27.00% in the December 2025 quarter

Sales rise 45.81% to Rs 48.67 croreNet profit of Iris Clothings rose 27.00% to Rs 3.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 45.81% to Rs 48.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 33.38 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales48.6733.38 46 OPM %12.3718.06 -PBDT5.354.96 8 PBT4.153.17 31 NP3.012.37 27
