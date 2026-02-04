Associate Sponsors

Ivalue Infosolutions consolidated net profit declines 17.12% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 6:19 PM IST
Sales decline 9.59% to Rs 225.67 crore

Net profit of Ivalue Infosolutions declined 17.12% to Rs 15.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 18.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.59% to Rs 225.67 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 249.61 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales225.67249.61 -10 OPM %12.7010.68 -PBDT28.2725.59 10 PBT26.5523.77 12 NP15.6918.93 -17

First Published: Feb 04 2026 | 6:19 PM IST

