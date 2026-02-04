Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Sammaan Capital consolidated net profit rises 3.85% in the December 2025 quarter

Sammaan Capital consolidated net profit rises 3.85% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 04 2026 | 6:18 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 6.99% to Rs 2157.54 crore

Net profit of Sammaan Capital rose 3.85% to Rs 314.08 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 302.44 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.99% to Rs 2157.54 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2016.52 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2157.542016.52 7 OPM %87.9580.73 -PBDT440.19436.92 1 PBT419.07417.25 0 NP314.08302.44 4

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

NHPC consolidated net profit declines 5.24% in the December 2025 quarter

Kalpataru Projects International consolidated net profit rises 7.19% in the December 2025 quarter

Tamil Nadu Petro Products consolidated net profit rises 69.91% in the December 2025 quarter

Tata Power Company consolidated net profit declines 25.10% in the December 2025 quarter

Welspun Investments & Commercials reports standalone net loss of Rs 0.13 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 04 2026 | 6:18 PM IST

Explore News

Next Story