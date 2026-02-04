Associate Sponsors

Metropolis Healthcare consolidated net profit rises 31.98% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 6:19 PM IST
Sales rise 25.76% to Rs 405.91 crore

Net profit of Metropolis Healthcare rose 31.98% to Rs 41.39 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 31.36 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.76% to Rs 405.91 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 322.77 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales405.91322.77 26 OPM %23.3722.31 -PBDT98.1470.03 40 PBT66.2642.34 56 NP41.3931.36 32

First Published: Feb 04 2026 | 6:19 PM IST

