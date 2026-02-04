Tamil Nadu Petro Products consolidated net profit rises 69.91% in the December 2025 quarter

Sales decline 8.29% to Rs 420.92 croreNet profit of Tamil Nadu Petro Products rose 69.91% to Rs 19.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 11.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.29% to Rs 420.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 458.95 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales420.92458.95 -8 OPM %7.394.05 -PBDT32.4623.37 39 PBT26.1417.00 54 NP19.8811.70 70
