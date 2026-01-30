JBM Auto consolidated net profit rises 4.69% in the December 2025 quarter

Sales rise 15.60% to Rs 1613.98 croreNet profit of JBM Auto rose 4.69% to Rs 55.11 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 52.64 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 15.60% to Rs 1613.98 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1396.15 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1613.981396.15 16 OPM %10.7312.02 -PBDT129.52117.21 11 PBT87.0972.75 20 NP55.1152.64 5
