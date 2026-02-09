Jeena Sikho Lifecare standalone net profit rises 405.15% in the December 2025 quarter

Sales rise 91.60% to Rs 221.66 croreNet profit of Jeena Sikho Lifecare rose 405.15% to Rs 66.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 13.21 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 91.60% to Rs 221.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 115.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales221.66115.69 92 OPM %45.4825.59 -PBDT100.2726.21 283 PBT89.0617.74 402 NP66.7313.21 405
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content