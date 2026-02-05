Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / JK Agri Genetics reports standalone net loss of Rs 5.27 crore in the December 2025 quarter

JK Agri Genetics reports standalone net loss of Rs 5.27 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 05 2026 | 9:05 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 9.12% to Rs 23.63 crore

Net loss of JK Agri Genetics reported to Rs 5.27 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 3.58 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 9.12% to Rs 23.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales23.6326.00 -9 OPM %-32.12-24.27 -PBDT-5.74-6.58 13 PBT-6.42-7.64 16 NP-5.273.58 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

GIFT Nifty hints at red opening for Nifty 50; Asian market trades lower

Stock Alert: Trent, Tata Power, JSW Cement, Cummins India, Marico

Waaree Energies secures 150 MW solar module order in the US

Board of NHPC approves cancellation of MOU with Green Energy Development Corporation of Odisha

NTPC Green Energy adds 125 MW commercial capacity at Bhadla solar PV project

First Published: Feb 05 2026 | 9:05 AM IST

Explore News

Next Story