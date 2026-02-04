JK Lakshmi Cement consolidated net profit declines 24.04% in the December 2025 quarter

Sales rise 6.12% to Rs 1588.40 croreNet profit of JK Lakshmi Cement declined 24.04% to Rs 56.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 74.93 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 6.12% to Rs 1588.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1496.83 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1588.401496.83 6 OPM %12.9213.32 -PBDT179.43163.20 10 PBT94.3287.01 8 NP56.9274.93 -24
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content