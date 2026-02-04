Associate Sponsors

Ultracab (India) standalone net profit declines 61.48% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 04 2026 | 9:06 AM IST
Sales rise 9.03% to Rs 62.41 crore

Net profit of Ultracab (India) declined 61.48% to Rs 1.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.70 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.03% to Rs 62.41 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 57.24 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales62.4157.24 9 OPM %4.239.19 -PBDT2.034.20 -52 PBT1.633.88 -58 NP1.042.70 -61

First Published: Feb 04 2026 | 9:06 AM IST

