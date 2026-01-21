K.P. Energy consolidated net profit rises 56.69% in the December 2025 quarter

Sales rise 62.84% to Rs 344.96 croreNet profit of K.P. Energy rose 56.69% to Rs 41.35 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.39 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 62.84% to Rs 344.96 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 211.84 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales344.96211.84 63 OPM %21.6020.38 -PBDT66.0236.97 79 PBT57.3733.90 69 NP41.3526.39 57
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content