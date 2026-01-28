Associate Sponsors

Home / Markets / Capital Market News / Kaya reports consolidated net loss of Rs 35.56 crore in the December 2025 quarter

Kaya reports consolidated net loss of Rs 35.56 crore in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 28 2026 | 2:32 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 3.30% to Rs 60.04 crore

Net loss of Kaya reported to Rs 35.56 crore in the quarter ended December 2025 as against net profit of Rs 3.68 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 3.30% to Rs 60.04 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 58.12 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales60.0458.12 3 OPM %-19.078.19 -PBDT-18.81-1.69 -1013 PBT-30.37-11.38 -167 NP-35.563.68 PL

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Menon Pistons consolidated net profit rises 10.48% in the December 2025 quarter

Gujarat Road & Infrastructure Company standalone net profit rises 6.09% in the December 2025 quarter

Tuni Textile Mills standalone net profit rises 128.57% in the December 2025 quarter

CSB Bank standalone net profit rises 0.69% in the December 2025 quarter

SKM Egg Products jumps as Q3 profit rises sharply

First Published: Jan 28 2026 | 2:32 PM IST

Explore News

Next Story