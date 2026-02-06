Kennametal India standalone net profit rises 9.91% in the December 2025 quarter

Sales rise 16.38% to Rs 334.00 croreNet profit of Kennametal India rose 9.91% to Rs 24.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.38% to Rs 334.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 287.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales334.00287.00 16 OPM %13.4114.15 -PBDT47.2043.80 8 PBT35.3032.40 9 NP24.4022.20 10
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content