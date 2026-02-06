Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Kennametal India standalone net profit rises 9.91% in the December 2025 quarter

Kennametal India standalone net profit rises 9.91% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 9:09 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 16.38% to Rs 334.00 crore

Net profit of Kennametal India rose 9.91% to Rs 24.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 22.20 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 16.38% to Rs 334.00 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 287.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales334.00287.00 16 OPM %13.4114.15 -PBDT47.2043.80 8 PBT35.3032.40 9 NP24.4022.20 10

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Silly Monks Entertainment reports consolidated net loss of Rs 0.67 crore in the December 2025 quarter

D-Link India consolidated net profit rises 0.72% in the December 2025 quarter

JK Paper consolidated net profit declines 58.10% in the December 2025 quarter

Peninsula Land reports consolidated net loss of Rs 11.92 crore in the December 2025 quarter

Gokul Agro Resources consolidated net profit rises 7.17% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 9:09 AM IST

Explore News

Next Story