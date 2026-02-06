Associate Sponsors

D-Link India consolidated net profit rises 0.72% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:09 AM IST
Sales rise 19.25% to Rs 395.21 crore

Net profit of D-Link India rose 0.72% to Rs 26.69 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 26.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 19.25% to Rs 395.21 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 331.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales395.21331.40 19 OPM %8.7410.07 -PBDT37.8737.25 2 PBT36.0835.54 2 NP26.6926.50 1

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

First Published: Feb 06 2026 | 9:09 AM IST

