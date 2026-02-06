Gokul Agro Resources consolidated net profit rises 7.17% in the December 2025 quarter

Sales rise 26.58% to Rs 6314.25 croreNet profit of Gokul Agro Resources rose 7.17% to Rs 77.70 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 72.50 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 26.58% to Rs 6314.25 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4988.22 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales6314.254988.22 27 OPM %2.562.80 -PBDT123.32104.35 18 PBT108.6190.99 19 NP77.7072.50 7
