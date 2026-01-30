Associate Sponsors

Khaitan (India) standalone net profit rises 61.04% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 30 2026 | 9:06 AM IST
Sales rise 49.97% to Rs 26.83 crore

Net profit of Khaitan (India) rose 61.04% to Rs 1.24 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.77 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 49.97% to Rs 26.83 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.89 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales26.8317.89 50 OPM %6.378.61 -PBDT1.370.98 40 PBT1.280.91 41 NP1.240.77 61

First Published: Jan 30 2026 | 9:06 AM IST

