Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Kinetic Engineering consolidated net profit declines 93.61% in the December 2025 quarter

Kinetic Engineering consolidated net profit declines 93.61% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 03 2026 | 4:53 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 32.96% to Rs 38.28 crore

Net profit of Kinetic Engineering declined 93.61% to Rs 0.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.96% to Rs 38.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales38.2828.79 33 OPM %5.28-5.21 -PBDT1.694.73 -64 PBT0.153.06 -95 NP0.203.13 -94

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Akzo Nobel India consolidated net profit declines 31.58% in the December 2025 quarter

Truhome Finance standalone net profit rises 92.53% in the December 2025 quarter

Bharat Coking Coal reports standalone net loss of Rs 22.88 crore in the December 2025 quarter

Dr Agarwal's Eye Hospital standalone net profit rises 66.15% in the December 2025 quarter

Adani Enterprises consolidated net profit rises 9630.28% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 03 2026 | 4:53 PM IST

Explore News

Next Story