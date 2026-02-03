Kinetic Engineering consolidated net profit declines 93.61% in the December 2025 quarter

Sales rise 32.96% to Rs 38.28 croreNet profit of Kinetic Engineering declined 93.61% to Rs 0.20 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.13 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 32.96% to Rs 38.28 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 28.79 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales38.2828.79 33 OPM %5.28-5.21 -PBDT1.694.73 -64 PBT0.153.06 -95 NP0.203.13 -94
