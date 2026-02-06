Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Kolte Patil Developers consolidated net profit declines 82.21% in the December 2025 quarter

Kolte Patil Developers consolidated net profit declines 82.21% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 06 2026 | 9:08 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 24.12% to Rs 265.33 crore

Net profit of Kolte Patil Developers declined 82.21% to Rs 4.50 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 25.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 24.12% to Rs 265.33 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 349.67 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales265.33349.67 -24 OPM %3.057.31 -PBDT14.1739.30 -64 PBT10.2035.90 -72 NP4.5025.30 -82

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Shree Renuka Sugars reports consolidated net loss of Rs 38.30 crore in the December 2025 quarter

KDJ Holidayscapes & Resorts reports consolidated net loss of Rs 0.10 crore in the December 2025 quarter

Scan Steels consolidated net profit rises 10.13% in the December 2025 quarter

JM Financial consolidated net profit rises 49.72% in the December 2025 quarter

Telogica standalone net profit declines 12.50% in the December 2025 quarter

First Published: Feb 06 2026 | 9:08 AM IST

Explore News

Next Story