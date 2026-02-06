Associate Sponsors

Scan Steels consolidated net profit rises 10.13% in the December 2025 quarter

Last Updated : Feb 06 2026 | 9:08 AM IST
Sales rise 9.82% to Rs 191.64 crore

Net profit of Scan Steels rose 10.13% to Rs 3.48 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.16 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 9.82% to Rs 191.64 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 174.51 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales191.64174.51 10 OPM %5.445.66 -PBDT8.087.85 3 PBT4.153.92 6 NP3.483.16 10

First Published: Feb 06 2026 | 9:08 AM IST

