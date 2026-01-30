Kunststoffe Industries standalone net profit rises 23.33% in the December 2025 quarter

Sales rise 2.13% to Rs 2.88 croreNet profit of Kunststoffe Industries rose 23.33% to Rs 0.37 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 2.13% to Rs 2.88 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 2.82 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales2.882.82 2 OPM %12.5011.35 -PBDT0.530.44 20 PBT0.500.41 22 NP0.370.30 23
