Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / West Leisure Resorts standalone net profit declines 66.67% in the December 2025 quarter

West Leisure Resorts standalone net profit declines 66.67% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 30 2026 | 4:51 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 33.33% to Rs 0.12 crore

Net profit of West Leisure Resorts declined 66.67% to Rs 0.01 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 33.33% to Rs 0.12 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.18 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.120.18 -33 OPM %016.67 -PBDT00.03 -100 PBT00.03 -100 NP0.010.03 -67

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Insecticides India consolidated net profit declines 39.61% in the December 2025 quarter

Ajanta Pharma consolidated net profit rises 17.56% in the December 2025 quarter

Shri Bajrang Alliance consolidated net profit declines 9.40% in the December 2025 quarter

Mafatlal Industries consolidated net profit declines 81.64% in the December 2025 quarter

Motherson Sumi Wiring India standalone net profit rises 6.76% in the December 2025 quarter

First Published: Jan 30 2026 | 4:51 PM IST

Explore News

Next Story