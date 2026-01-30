Insecticides India consolidated net profit declines 39.61% in the December 2025 quarter

Sales rise 7.61% to Rs 384.92 croreNet profit of Insecticides India declined 39.61% to Rs 10.49 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 17.37 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 7.61% to Rs 384.92 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 357.70 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales384.92357.70 8 OPM %7.128.64 -PBDT23.7129.86 -21 PBT14.3022.28 -36 NP10.4917.37 -40
