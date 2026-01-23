Laurus Labs consolidated net profit rises 172.65% in the December 2025 quarter

Sales rise 25.67% to Rs 1778.29 croreNet profit of Laurus Labs rose 172.65% to Rs 251.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 92.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.67% to Rs 1778.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1415.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1778.291415.05 26 OPM %27.0020.15 -PBDT447.18236.77 89 PBT326.56130.68 150 NP251.6692.30 173
