Laurus Labs consolidated net profit rises 172.65% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 23 2026 | 5:51 PM IST
Sales rise 25.67% to Rs 1778.29 crore

Net profit of Laurus Labs rose 172.65% to Rs 251.66 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 92.30 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 25.67% to Rs 1778.29 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1415.05 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales1778.291415.05 26 OPM %27.0020.15 -PBDT447.18236.77 89 PBT326.56130.68 150 NP251.6692.30 173

First Published: Jan 23 2026 | 5:51 PM IST

