Le Lavoir standalone net profit rises 25.00% in the December 2025 quarter

Sales decline 5.08% to Rs 0.56 croreNet profit of Le Lavoir rose 25.00% to Rs 0.40 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.32 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 5.08% to Rs 0.56 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 0.59 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales0.560.59 -5 OPM %14.2961.02 -PBDT0.640.52 23 PBT0.540.43 26 NP0.400.32 25
