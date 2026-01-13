Home / Markets / Capital Market News / Lotus Chocolate Company standalone net profit declines 96.24% in the December 2025 quarter

Lotus Chocolate Company standalone net profit declines 96.24% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Jan 13 2026 | 9:04 AM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales decline 8.90% to Rs 133.63 crore

Net profit of Lotus Chocolate Company declined 96.24% to Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.90% to Rs 133.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 146.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales133.63146.69 -9 OPM %-8.163.99 -PBDT1.484.17 -65 PBT0.533.70 -86 NP0.143.72 -96

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Gujarat Hotels standalone net profit declines 9.15% in the December 2025 quarter

ACE EduTrend reports standalone net loss of Rs 0.12 crore in the December 2025 quarter

Stock Alert: HCL Tech, Tata Consultancy Services, TVS Supply Chain, PSP Projects

GIFT Nifty indicates flat opening for key indices; Trump targets Iran-linked trade with 25% tariffs

Concor throughputs climb 11% YoY to 14.23 lakh TEUs in Q3 FY26

First Published: Jan 13 2026 | 9:04 AM IST

Explore News

Next Story