Lotus Chocolate Company standalone net profit declines 96.24% in the December 2025 quarter

Sales decline 8.90% to Rs 133.63 croreNet profit of Lotus Chocolate Company declined 96.24% to Rs 0.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 3.72 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales declined 8.90% to Rs 133.63 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 146.69 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales133.63146.69 -9 OPM %-8.163.99 -PBDT1.484.17 -65 PBT0.533.70 -86 NP0.143.72 -96
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content