Macpower CNC Machines standalone net profit rises 119.02% in the December 2025 quarter

Sales rise 42.63% to Rs 86.15 croreNet profit of Macpower CNC Machines rose 119.02% to Rs 9.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 42.63% to Rs 86.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 60.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales86.1560.40 43 OPM %18.0812.93 -PBDT14.907.59 96 PBT13.016.01 116 NP9.794.47 119
