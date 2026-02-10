Associate Sponsors

Co-sponsor

Home / Markets / Capital Market News / Macpower CNC Machines standalone net profit rises 119.02% in the December 2025 quarter

Macpower CNC Machines standalone net profit rises 119.02% in the December 2025 quarter

Image
Last Updated : Feb 10 2026 | 2:34 PM IST
LinkedIN IconFacebook Icon

Sales rise 42.63% to Rs 86.15 crore

Net profit of Macpower CNC Machines rose 119.02% to Rs 9.79 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 4.47 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 42.63% to Rs 86.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 60.40 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales86.1560.40 43 OPM %18.0812.93 -PBDT14.907.59 96 PBT13.016.01 116 NP9.794.47 119

Powered by Capital Market - Live News

Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content

Connect with us on WhatsApp

More From This Section

Sarthak Metals standalone net profit rises 6.56% in the December 2025 quarter

H. S. India standalone net profit declines 15.07% in the December 2025 quarter

Kabsons Industries reports standalone net profit of Rs 0.59 crore in the December 2025 quarter

Gayatri BioOrganics reports standalone net loss of Rs 0.22 crore in the December 2025 quarter

Everlon Financials reports standalone net loss of Rs 1.08 crore in the December 2025 quarter

First Published: Feb 10 2026 | 2:34 PM IST

Explore News

Next Story