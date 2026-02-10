Sarthak Metals standalone net profit rises 6.56% in the December 2025 quarter

Sales rise 8.48% to Rs 47.73 croreNet profit of Sarthak Metals rose 6.56% to Rs 1.30 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 1.22 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 8.48% to Rs 47.73 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 44.00 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales47.7344.00 8 OPM %4.404.66 -PBDT2.542.43 5 PBT1.791.64 9 NP1.301.22 7
Powered by Capital Market - Live News
Disclaimer: No Business Standard Journalist was involved in creation of this content