Mallcom (India) consolidated net profit rises 12.40% in the December 2025 quarter

Last Updated : Jan 21 2026 | 9:05 AM IST
Sales rise 11.38% to Rs 131.14 crore

Net profit of Mallcom (India) rose 12.40% to Rs 10.15 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 9.03 crore during the previous quarter ended December 2024. Sales rose 11.38% to Rs 131.14 crore in the quarter ended December 2025 as against Rs 117.74 crore during the previous quarter ended December 2024. ParticularsQuarter EndedDec. 2025Dec. 2024% Var.Sales131.14117.74 11 OPM %14.7112.99 -PBDT17.1514.74 16 PBT13.8212.24 13 NP10.159.03 12

First Published: Jan 21 2026 | 9:05 AM IST

